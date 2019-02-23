Стрельба на Волыни: очевидцы рассказали о происшествии возле церкви
Полиция сообщила о проверке сообщения о стрельбе
В Волынской области у церкви в селе Жидычин Киверцовского района в ночь на 23 февраля произошла стрельба. По словам активиста Тараса Высоцкого, местный священник "открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм".
Также он сообщил, что стрелявший предупредил: "Даю час, и всех буду расстреливать", и произвел четыре выстрела.
"К счастью, никто не пострадал. Был сделан звонок на 102. На месте работает следственно-оперативная группа", – добавил активист.
В свою очередь, в пресс-службе Волынского областного управления Нацполиции подтвердили, что получили сообщение о стрельбе и заверили, что расследуют его.
"Около четырех часов утра на линию службы "102" полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидычин Киверцовского района один из местных жителей произвел несколько выстрелов, вероятно, из ружья, в сторону односельчан", – говорится в сообщении.
Полицейские заверили, что "надлежащим образом зарегистрировали сообщение и проводят его проверку", а на месте происшествия работает руководство Нацполиции в области и Киверцовского отдела полиции, а также следственно-оперативная группа.
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