Стрельба на Волыни: очевидцы рассказали о происшествии возле церкви

Полиция сообщила о проверке сообщения о стрельбе

Иллюстрация. Фото: Нацполиция.

Стрельба на Волыни: очевидцы рассказали о происшествии возле церкви //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg 2019-02-23T13:29:06+02:00 Запад Полиция сообщила о проверке сообщения о стрельбе

В Волынской области у церкви в селе Жидычин Киверцовского района в ночь на 23 февраля произошла стрельба. По словам активиста Тараса Высоцкого, местный священник "открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм".

Также он сообщил, что стрелявший предупредил: "Даю час, и всех буду расстреливать", и произвел четыре выстрела.

"К счастью, никто не пострадал. Был сделан звонок на 102. На месте работает следственно-оперативная группа", – добавил активист.

В свою очередь, в пресс-службе Волынского областного управления Нацполиции подтвердили, что получили сообщение о стрельбе и заверили, что расследуют его.

"Около четырех часов утра на линию службы "102" полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидычин Киверцовского района один из местных жителей произвел несколько выстрелов, вероятно, из ружья, в сторону односельчан", – говорится в сообщении.

Полицейские заверили, что "надлежащим образом зарегистрировали сообщение и проводят его проверку", а на месте происшествия работает руководство Нацполиции в области и Киверцовского отдела полиции, а также следственно-оперативная группа.

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