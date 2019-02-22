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Пьяный экс-глава угрозыска Луцка устроил жуткое ДТП: три машины разбиты, два человека погибли

Сегодня, 12:50

Девятилетняя дочь погибшей попала в реанимацию

Фото: volynnews.com
Пьяный экс-глава угрозыска Луцка устроил жуткое ДТП: три машины разбиты, два человека погибли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fd3/345/5c6fd33455889.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fd3/345/5c6fd33455889.jpeg Запад Девятилетняя дочь погибшей попала в реанимацию

В Волынской области на автодороге в селе Дачное Киверцовского района столкнулись  автомобили Mercеdеs-124, Chevrolеt Aveo и автобус "Богдан". В ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля Chevrolеt Aveo, еще одна пассажирка – 9-летняя девочка в больнице. Авария произошла 21 февраля возле 19.00.

Как оказалось, за рулем автомобиля Mercеdеs-124 находился 45-летний житель райцентра Киверцы. Установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилем Chevrolеt Aveo управлял 44-летний житель Луцка. Он и его 32-летняя пассажирка, жительница областного центра, погибли на месте ДТП. 9-летнюю дочь погибшей женщины госпитализировали в реанимацию Волынской областной детской клинической больницы. Об этом сообщают в Нацполиции.

За рулем автобуса "Богдан" находился 58-летний житель Луцка. Он в ДТП не травмировался.

Решается вопрос о задержании водителя автомобиля Mercеdеs-124. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщают местные СМИ, за рулем автомобиля Mercedes-Benzнаходился экс-глава уголовного розыска города Луцка Геннадий Епифанович. По словам свидетелей, мужчина был пьян и от прохождения теста на содержание алкоголя отказался.


Погибшей в трагической аварии в селе Дачное оказалась София Швец инженер службы распределительных сетей ЗАО "Волыньоблэнерго".

Напомним, недавно во Львовской области пьяный сотрудник одного из подразделений местной полиции устроил смертельное ДТП.

Ранее мы писали, что в результате ДТП в Хмельницкой области двое пассажиров автомобиля Nissan, жители Хмельницкого, в возрасте 32 и 33 лет, погибли на месте происшествия. Водитель Nissan и четверо пассажиров, среди которых 30-летняя женщина и трое детей, в возрасте 9-11 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Участником аварии оказался высокопоставленный чиновник.

Также сообщалось, что  в  Хмельницкой области произошло жуткое ДТП. Автомобиль Range Rover слетел в кювет, столкнулся с деревом и загорелся. В результате погибли 20-летняя девушка и парень 26 лет. Как оказалось, молодые люди в два часа ночи выехали от родственников, где праздновали Рождество. В результате аварии, которая произошла около трех ночи, девушку мощным ударом выбросило из авто, а мужчина сгорел вместе с машиной.

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Тег ДТП, Волынь, полицейский, пьяный водитель

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