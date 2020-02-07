Стрельбу в Мукачево расследуют как умышленное убийство: подробности

Фото: Віталій Глагола/Telegram

По факту стрельбы в Мукачево, которая произошла сегодня, 7 февраля, зарегистрировано уголовное производство.

Как сообщат пресс-служба прокуратуры в Закарпатской области, на месте происшествия работают следователи.

"Предварительная правовая квалификация по ч.2 в. 15 п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)", – рассказали в прокуратуре.

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В ведомстве также уточнили, что "по предварительной информации, около 10 часов утра, на ул. Сеченова не установлена ​​лицо совершило нападение на местных жителей. Известно, что в ходе перестрелки травмы получили два человека. Это местные жители Мукачево. Они госпитализированы в больницу".

Напомним, в Мукачево прямо на улице устроили перестрелку. В результате – двое человек оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Все произошло сегодня, 7 февраля, около 9:50 на улице Сеченова.

Как стало известно, во время стрельбы в Мукачево напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с екс-нардепом Михаилом Ланем. Об этом своем Тelegram-канале написал местный журналист Виталий Глагола. Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк". По словам журналиста, в перестрелке пострадали Пашкуляк и его охранник.

Также мукачевские депутаты приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с криминогенной ситуацией в городе. В частности, они просят гаранта привлечь к решению проблем в городе Национальную гвардию и уволить руководство местной полиции.

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