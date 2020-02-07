В Мукачево посреди улицы устроили перестрелку: есть раненые (фото и видео)

Фото: zk.npu.gov.ua

В Мукачево прямо на улице мужчины устроили перестрелку. В результате – двое человек оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

В пресс-службе полиции в Закарпатской области рассказали, что все произошло сегодня, 7 февраля, около 9:50 на улице Сеченова. Стрельбу, по словам очевидца, устроили водители двух автомобилей. После содеянного они скрылись.

В результате стрельбы два человека получили огнестрельные ранения. 24-летний и 40-летний местные жители сейчас находятся в медучреждениях.

Сейчас на месте работает руководство ГУНП в Закарпатской области, следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи. Копы уже разыскивают злоумышленников.

Напомним, недавно во Львове посетитель устроил стрельбу в торговом центре Forum Lviv. В результате инцидента никто не пострадал, а злоумышленника задержали силами Государственной службы охраны.

А в воскресенье вечером, 2 февраля, в Киеве на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. Погибшим оказался Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

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