Криминальные разборки в Мукачево: Зеленского просят ввести Нацгвардию

Фото: mukachevo.net

Мукачевский горсовет собрался на срочное заседание в связи со стрельбой, которая произошла сегодня утром на улице Сеченова.

В частности, депутаты приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с криминогенной ситуацией в городе, передает Mukachevo.net

В тексте обращения говорится, что Мукачевский горсовет вынужден обратиться к президенту "из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась городе".

"Стрельба в спальном районе создавала реальную угрозу жителям 86-тысячному городу, жители которого уже не чувствуют себя в безопасности и решительно требуют надежной защиты от бандитов", – говорится в сообщении.

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Во всех "криминальных" бедах в городе депутаты считают виновной полицию. "Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные "разборки", считаем профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции. Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системной, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей", – подчеркивается в обращении.

В связи с этим, депутаты просят Зеленского предоставить Мукачево "неотложную и действенную правоохранительную помощь", которая, в частности, предусматривает введение в город "подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блока".

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Кроме того, депутаты просят Зеленского поменять руководство городского управления полиции.

Напомним, в Мукачево прямо на улице устроили перестрелку. В результате – двое человек оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Все произошло сегодня, 7 февраля, около 9:50 на улице Сеченова.

Как стало известно, во время стрельбы в Мукачево напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с екс-нардепом Михаилом Ланем. Об этом своем Тelegram-канале написал местный журналист Виталий Глагола. Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк". По словам журналиста, в перестрелке пострадали Пашкуляк и его охранник.

А 2 февраля в Киеве на улице Саксаганского неизвестный застрелили пластического хирурга Андрея Сотника.

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