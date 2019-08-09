Стриптиза не будет: в селе на Волыни отменили выступление "знойного" танцовщика

Ситуация связана с ажиотажем в СМИ после публикации концертной афиши ко дню села

В селе Вишенки Рожищенского района, что на Волыни, после шумихи в СМИ якобы отменили выступление луцкого стриптизера Mr.Tiko.

В то же время сам танцор еще не курсе, будет выступление, или нет, поскольку официального "отказа" никто не присылал. Об этом сообщает zaxid.net.

Реклама

Ранее в Сети появилась информация, что в День села Вишенки организаторы пригласили выступить стриптизера Mr.Tiko. Так, афишу праздника распространила одна из жительниц cела.

Известно, что праздник запланирован субботу, 10 августа. В программе концерта – выступление духового оркестра, дуэта бандуристок, вокальной группы "Яворина". Завершить праздничное действие должен был один из самых известных исполнителей эротических танцев на Волыни.

Напомним, недавно мы писали, что на Волыни оскандалились из-за Мистера Тико.

Напомним, ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до нижнего бельяво время показательных выступлений в рамках финала Гран-при в Ванкувере. Кроме этого, "Сегодня" писали, что в Китае собираются запретить стриптиз на похоронах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама