Суд над взрывателями "Общества венгерской культуры" на Закарпатье: все подробности

43 и 55-летнего жителей города Кропивницкий оставили под стражей, задержан владелец автомобиля, на котором взрыватели добрались на Закарпатье

Сегодня, 6 марта, стало известно, что в Ужгороде суд удовлетворил ходатайство следователя полиции и избрал меру пресечения двум мужчинам, задержанным на днях в Кропивницком. Последние подозреваются в подрыве офиса Общества венгерской культуры Закарпатья.

"Суд избрал 43 и 55-летнему жителям города Кропивницкий меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", – сообщает полиция Закарпатья.

В то же время задержанным предъявлено еще одно обвинение – по ст.258 ч.2 УКУ (Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Оба уголовных производства объединены в одно.

Кроме этого, полиция установила и личность владельца автомобиля марки Mitsubisi L 200, на котором жители Кропивницкого добрались на Закарпатье для совершения преступления. Это житель города Черкассы. Он допрошен, а по месту проживания проведен обыск. Автомобиль изъят, а владельцу машины вручена повестка на 7 марта в следственное управление ГУНП в Закарпатской области для проведения следственных действий.

Как уже ранее, ночью 27 февраля в Ужгороде горел офис "Общества венгерской культуры Закарпатья". Ранее, 4 февраля, в Ужгороде в здание Союза венгров бросили "коктейль Молотова".

Также стало известно, что к попытке поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья 4 февраля причастны двое граждан Польши, которые являются членами праворадикальной организации "Фаланга". Об этом сообщает губернатор Закарпатья Геннадий Москаль на собственном сайте.