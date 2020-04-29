Священник из Тернопольской области перед смертью от COVID-19 тайно проводил обряды

В Тернопольской области священник с коронавирусом, который умер 27 апреля, тайком проводил службы в частном помещении, несмотря на карантинные ограничения.

Как сообщил в своем Facebook глава Шумской районной государственной администрации Виталий Кудлак, 55-летний священнослужитель жил в селе Потуторов.

Ранее сообщалось, что материалы для ПЦР-тестирования у священника брали еще при жизни, а когда выяснилось, что он, игнорируя карантин, проводил тайные службы, медикам пришлось провести значительную работу, чтобы установить круг людей, с которыми он контактировал.

"Он был священником одной из конфессий, и, несмотря на запреты, несмотря на то, что неоднократно мы проводили беседы с нашим духовенством, он проводил службы с присутствием прихожан, проводил службы тайно, в частном помещении", - заявил Кудлак.

Глава РГА отметил также, что медиками была проведена "огромная работа по выявлению широкого круга контактных лиц, по забору у них образцов для анализов", и эти образцы были направлены в Тернополь для проведения лабораторных исследований.

"Потому в который раз напоминаю, что игнорирование карантином может привести к серьезной вспышке заболевания. Будем надеяться, что большинство этих образцов дадут отрицательный результат, но, тем не менее, об этом мы сможем говорить, только когда получим результат", – подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что в Украине пока невозможно определить количество людей с бессимптомным коронавирусом, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тестирование).

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