В Тернополе из детской больницы выписали всех пациентов с COVID-19 (фото)

У одной мамы и ребенка - полное клинико-лабораторное выздоровление

В Тернополе из детской городской больницы выписали всех пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

В частности, домой 13 апреля вернулись двое взрослых и двое детей.

"У одной мамы и ребенка – полное клинико-лабораторное выздоровление: контрольные ПЦР-исследования мазков на COVID-19 – отрицательные. Остальные – будут находиться на самоизоляции дома под наблюдением врача", – рассказали в штабе.

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Отмечается, что с 26 марта в инфекционном отделении Тернопольской городской детской больницы прошли лечение 11 пациентов: 7 детей и 4 взрослых

Мама и малыш вылечились от коронавируса. Фото: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из районов Тернопольской области более 40 медиков заразились коронавирусом.

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Всего, по данным Минздрава на 13 апреля, в регионе коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 273 людей, среди них – 246 взрослых и 27 детей.

Также от коронавируса вылечился двухлетний Павлик, за спасением которого наблюдала вся страна – подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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