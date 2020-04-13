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Коронавирус на Тернопольщине: в каких районах больше всего инфицированных (карта)

13 апреля, 12:56

Тина Наринецкая

От COVID-19 в регионе умерли пять человек

В Тернопольской области коронавирусную инфекциюподтвердили уже у 273 людей: 246 взрослых и 27 детей. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

"По состоянию на 13 апреля в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР – в 273 случаях диагноз лабораторно подтвержден (246 случаев – взрослые, 27 случаев – детей), из них 5 летальных", – говорится в сообщении.

Только за последние сутки в области подтверждено 30 новых случаев COVID-19. Вылечить от инфекции удалось семерых людей: одного в Тернопольском районе, двоих в Кременецком, четверых – в Монастыриском.

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Больше всего инфицированных зафиксировали в Монастыриском районе, а на втором месте оказался Залещицкий район. Итак, зараженные были обнаружены:

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  • Монастыриский район – 148 случаев
  • Залещицкий район – 29 случаев
  • Бучацкий район – 23 случая
  • Чертковский район – 19 случаев
  • Козовский район – 14 случаев
  • Тернополь – 13 случаев
  • Кременецкий район – 13 случаев
  • Подгаецкий район – 5 случаев
  • Тернопольский район – 3 случая
  • Теребовлянский – 3 случая
  • Борщевский район – 1 случай
  • Бережанский район – 1 случай
  • Зборовский район – 1 случай

Напомним, за последние сутки в Украине резко выросло число зараженных коронавирусом. На данный момент инфекцию в стране подтвердили у 3102 человек.

Также ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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