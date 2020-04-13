Коронавирус на Тернопольщине: в каких районах больше всего инфицированных (карта)

В Тернопольской области коронавирусную инфекциюподтвердили уже у 273 людей: 246 взрослых и 27 детей. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
"По состоянию на 13 апреля в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР – в 273 случаях диагноз лабораторно подтвержден (246 случаев – взрослые, 27 случаев – детей), из них 5 летальных", – говорится в сообщении.
Только за последние сутки в области подтверждено 30 новых случаев COVID-19. Вылечить от инфекции удалось семерых людей: одного в Тернопольском районе, двоих в Кременецком, четверых – в Монастыриском.
Больше всего инфицированных зафиксировали в Монастыриском районе, а на втором месте оказался Залещицкий район. Итак, зараженные были обнаружены:
- Монастыриский район – 148 случаев
- Залещицкий район – 29 случаев
- Бучацкий район – 23 случая
- Чертковский район – 19 случаев
- Козовский район – 14 случаев
- Тернополь – 13 случаев
- Кременецкий район – 13 случаев
- Подгаецкий район – 5 случаев
- Тернопольский район – 3 случая
- Теребовлянский – 3 случая
- Борщевский район – 1 случай
- Бережанский район – 1 случай
- Зборовский район – 1 случай
Напомним, за последние сутки в Украине резко выросло число зараженных коронавирусом. На данный момент инфекцию в стране подтвердили у 3102 человек.
Также ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк