Коронавирус на Тернопольщине: в каких районах больше всего инфицированных (карта)

От COVID-19 в регионе умерли пять человек

В Тернопольской области коронавирусную инфекциюподтвердили уже у 273 людей: 246 взрослых и 27 детей. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

"По состоянию на 13 апреля в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР – в 273 случаях диагноз лабораторно подтвержден (246 случаев – взрослые, 27 случаев – детей), из них 5 летальных", – говорится в сообщении.

Только за последние сутки в области подтверждено 30 новых случаев COVID-19. Вылечить от инфекции удалось семерых людей: одного в Тернопольском районе, двоих в Кременецком, четверых – в Монастыриском.

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Больше всего инфицированных зафиксировали в Монастыриском районе, а на втором месте оказался Залещицкий район. Итак, зараженные были обнаружены:

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Монастыриский район – 148 случаев

Залещицкий район – 29 случаев

Бучацкий район – 23 случая

Чертковский район – 19 случаев

Козовский район – 14 случаев

Тернополь – 13 случаев

Кременецкий район – 13 случаев

Подгаецкий район – 5 случаев

Тернопольский район – 3 случая

Теребовлянский – 3 случая

Борщевский район – 1 случай

Бережанский район – 1 случай

Зборовский район – 1 случай

Напомним, за последние сутки в Украине резко выросло число зараженных коронавирусом. На данный момент инфекцию в стране подтвердили у 3102 человек.

Также ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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