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В одном из районов Тернопольской области более 40 медиков заразились коронавирусом

13 апреля, 19:05

Татьяна Очеретяна

Также инфицировались семеро детей

В Монастырисском районе Тернопольской области 42 медика заразились коронавирусом. Об этом сообщил заместитель главы Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь в Facebook.

"На 17:00 в Монастырисском районе обнаружено инфицированных коронавирусом 148 человек. В их числе медперсонал – 42 (11 – врачи, 31 – медсестры и фельдшеры)", – информировал Дронь.

Также он отметил, что среди инфицированных семеро детей, 12 госслужащих, трое полицейских, трое учителей и один священник.

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По его словам, уже выздоровели два врача и две медсестры.

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Напомним, в Калиновском районе Винницкой области COVID-19 подтвердили у 34 человек. Большинство инфицированных оказались медиками. Всего в Винницкой области по состоянию на утро 13 апреля 41% (то есть 79 человек) из 194 больных СOVID-19 – это медики.

Глава Винницкой ОГА Владислав Скальский заявил, что главной причиной этого является нарушение личной и производственной дисциплины. В области заразились СOVID-19 26 врачей, 27 медсестер, два лаборанта, 13 младших медсестер и один дезинфектор. Скальский подчеркнул, что 48 из них заразились от других медработников. В семьях заразились 5 медиков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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медики заражение коронавирус тернопольская область

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