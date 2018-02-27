Тернопольский священник стал звездой интернета

Сегодня, 16:33

Утренние молитвы отец Василий транслирует онлайн в соцсети, у него сотни подписчиков


Священник из Тернопольской области стал звездой Instagram. Он предлагает молитвы онлайн в соцсети, и у него появилось более сотни подписчиков. Каждое воскресенье отец Василий едет 15 километров к церкви в село Лосяч. Теперь решил утреннюю молитву транслировать в соцсети. Молодежи идея понравилась.

В свою очередь руководство церкви поддерживает такую инициативу, ведь слово Божие нужно нести людям, где бы они ни были. В последнее время к онлайн-молитвам начали присоединяться водители и даже военные. А отец Василий на своей странице делает анонс утренних молитв и приглашает всех желающих присоединяться.

Ранее мы писали, что в селе Кальне, что затерялось на  границе Тернопольской и Львовской областей, молодой священник сплотил вокруг себя сельскую молодежь – он водит детей на боулинг,играет с ними в футбол и проводит дискотеки.

Также сообщалось, что имя львовского священника Михаила Димида стало известным  во время Майдана: автоинспекция пыталась "сфабриковать" против него "дело" за участие в Автомайдане, но отец Михаил выиграл суд.

А в 20 км от Ровно, пьяный священник совершил ДТП с участием четырех авто. Авария произошла вечером 8 октября в день памяти великомученика Дмитрия, когда отец Димитрий – житель села Дмитровка – праздновал именины и возвращался с трапезы. В результате аварии две женщины получили травмы.
Тернополь, священник, молодежь, церкви

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