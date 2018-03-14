Трагедия на рабочем месте: инженер по безопасности труда попал под колеса бульдозера

Житель Тернопольской области хотел проехать небольшое расстояние на подножке погрузчика, но упал

В Тернопольской области бульдозер задавил инженера по безопасности труда. Мужчина хотел проехать небольшое расстояние на подножке фронтального погрузчика, но упал.

По словам очевидцев, пострадавший решил подъехать от КПП до складских помещений на автопогрузчике марки SL-50. Сесть в салон инженер отказался, а стоял на подножке спецтехники.

"Однако на автомобиле он не удержался, упал и попал под колеса. Травмы 31-летнего жителя села Новоселка оказались несовместимыми с жизнью", – сообщает тернопольская полиция.

Пострадавший умер еще до приезда "скорой". По предварительным данным, водитель спецтехники был трезв. Продолжается следствие.

Напомним, как сообщалось, во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих. ЧП произошло в момент погрузки на автомобиль. 22-летний львовянин скончался на месте происшествия от полученных травм. Второй пострадавший – 63-летний местный житель, получил открытую черепно-мозговую травму.

А недавно на металлургическом предприятии в эстонском городе Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб украинский гражданин.