Трагедия в Дрогобыче: в городе похоронили жертв обрушения дома

На прощание с жертвами трагедии пришли тысячи людей

В Дрогобыче простились с жертвами обвала жилого дома: на городском кладбище похоронили шестерых погибших. Попрощаться с жертвами обрушения пришел весь город – тысячи людей

Среди них – почти целая семья: 64-летняя бабушка, ее 21-летняя внучка и внук, которому было всего пять лет. Также попрощались с двумя их соседками преклонного возраста и 42-летнего соседа.

Накануне предали земле тело еще одного погибшего, а с еще одной жертвой попрощаются 31 августа.

Напомним, в ночь на 28 августа обвалился один из подъездов четырехэтажного дома, погибли восемь человек, еще семеро травмировались.

Среди причин трагедии рассматривают обрушение после подтопления и перепланировку.

"Злюсь от того, что из-за такой ерунды погибло столько народу, ночью, там детки маленькие", – призналась одна из жительниц города, которая пришла на прощание.

Ранее сообщалось, что в Дрогобыче Львовской области после обвала части жилого дома, в результате которого погибли восемь человек, полицейские задержали двух работников коммунального предприятия.

Как известно, в результате обвала части жилого дома в Дрогобыче Львовской области погибли восемь человек, в том числе и ребенок.

Трагедия произошла в ночь со вторника на среду, 28 августа.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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