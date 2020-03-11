"Тренды меняются": украинец вез в Польшу медицинские маски в мешках (фото)

На границе с Польшей пограничники задержали украинца. Мужчина пытался перевезти за границу более 10 тысяч защитных повязок. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Контрабанду обнаружили ночью военнослужащие Львовского отряда. Товар украинец пытался перевезти в автомобиле через пункт пропуска "Устилуг".
"Пограничники и таможенники в тайниках в двойном днище багажника иномарки виявили 10 653 штуки одноразовых медицинских масок. Товар и автомобиль изъяты. Общая сумма конфиската составляет почти 356 000 гривен", – рассказали пограничники.
Пользователи в свою очередь отмечают, что "тренды меняются", "нужно отвезти их в госпиталь".
Напомним, что в Черновцах, где пока обнаружен единственный в Украине случай инфицирования коронавирусом, люди жалуются на высокие цены на маски. Медицинские аксессуары подорожали недавно.
Также ранее сообщалось, что в украинских аптеках наблюдается ажиотаж на маски и антисептики. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".
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