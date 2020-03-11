Новые "подозреваемые", дорогие маски и перенос ВНО: как живут с коронавирусом Черновцы

В Черновцах, где обнаружен единственный в Украине случай инфицирования коронавирусом, усиливают меры карантина.

Так, с 11 марта в городе закрывают свои двери для воспитанников два учебно-воспитательных комплексы – "Любисток" и "Лидер". Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

"К сожалению, есть понимание, что карантинные меры нам придется усиливать", – сказал Каспрук.

По его словам, родители сами не хотят пускать детей в учебные заведения, чтобы перестраховаться. "Из 120-ти детей посещают группы 15-20", – сообщил городской голова.

Каспрук добавил, что посещаемость детсадов в Черновцах в последние дни составляла от 20% до 45%.

Он также отметил, что на следующей неделе горсовет может принятьрешение о прекращении работы всех детсадов в Черновцах.

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Кроме того, пробное ВНО по украинскому языку и литературе, которое должно было состояться 21 марта в школах Черновцов, могут перенести. Об этом сообщила заведующая отделом Центра качества образования в Черновицкой области Любовь Якимчук, передает molbuk.ua.

"Департамент образования Черновицкой ОГА обратился с письмом в Украинский центр качества образования с просьбой перенести пробное тестирование по украинскому языку и литературе. Оно должно было состояться 21 марта, предложили перенести на 4 апреля. Дата пробного ВНО по другим предметам, которое должно было состояться 28 марта, пока остается неизменной", – сказала Якимчук.

В свою очередь жители Черновцов жалуются, что в городе сильно подорожали маски. Минимальная стоимость одной – от 17 гривен. Но и за такую цену найти их сложно.

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"Ранее маски были по 1-2 гривны, в сейчас – очень дорогое удовольствие. Наживаются на беде", – сетует жительница Черновцов Людмила.

Также, за вчера, 10 марта, с подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня были госпитализированы три человека.

"Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находятся 5 человек", – сообщила пресс-служба облгосадминистрации на странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах женщина, у которой подозревали новый коронавирус, несколько дней разгуливала в людных местах.

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