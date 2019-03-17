Тройное ДТП во Львове: столкнулись Renault и два Volkswagen

В ДТП пострадал один человек – женщину госпитализировали

Во Львове произошло тройное ДТП. Фото: ГСЧС

Тройное ДТП во Львове: столкнулись Renault и два Volkswagen //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e38/0c4/5c8e380c471a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e38/0c4/5c8e380c471a3.jpg 2019-03-17T14:18:22+02:00 Запад В ДТП пострадал один человек - женщину госпитализировали

Во Львове на улице Кульпарковской 16 марта произошло тройное ДТП – столкнулись Renault Megane, Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, в результате аварии пассажирку автомобиля Renault Megane зажало деформированными конструкциями автомобиля.

Спасатели с помощью подручных средств деблокировали пострадавшую и передали ее медикам, которые госпитализировали женщину с травмами различной степени тяжести в восьмую городскую клиническую больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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