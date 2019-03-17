Тройное ДТП во Львове: столкнулись Renault и два Volkswagen
В ДТП пострадал один человек – женщину госпитализировали
Во Львове на улице Кульпарковской 16 марта произошло тройное ДТП – столкнулись Renault Megane, Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, в результате аварии пассажирку автомобиля Renault Megane зажало деформированными конструкциями автомобиля.
Спасатели с помощью подручных средств деблокировали пострадавшую и передали ее медикам, которые госпитализировали женщину с травмами различной степени тяжести в восьмую городскую клиническую больницу.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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