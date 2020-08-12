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Тройное ДТП во Львовской области: много пострадавших (фото)

12 августа, 11:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Водитель легковушки не справился с управлением

Во Львовской области столкнулись сразу три автомобиля. В результате ДТП пострадали восемь человек.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 11 августа около 19:30 на трассе Киев-Чоп вблизи села Пасеки Зубрицкие в Пустомытовском районе.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Citroen, которым управлял 64-летний житель Жолковского района, и Toyota, за рулем которого находился 59-летний житель Тернопольской области.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель BMW и Toyota, а также шесть пассажиров транспортных средств, среди которых 13-летний мальчик, пассажир Toyota.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области после тройного ДТП умерла 16-летняя девочка.

Также напомним, неподалеку от Мукачева в ДТП погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров – 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек.

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авария ДТП Львовская область пострадавшие легковые автомобили
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