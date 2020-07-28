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Во Львовской области после тройного ДТП умерла 16-летняя девочка: подробности

28 июля, 12:32

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Девочка скончалась спустя час после операции

Во Львовской области в больнице скончалась 16-летняя девочка, которая пострадала в тройном ДТП на трассе Киев-Чоп. Ее отец и младшая сестра сейчас в тяжелом состоянии, сообщает Zaxid.net.

Как рассказал руководитель Бродовской ЦРБ Иван Бец, для спасения пострадавших в аварии в больницу вызвали нейрохирургов из Львова.

"Вчера старшая девушка была прооперирована, после операции через час она умерла. Состояние ее было крайне тяжелое – тяжелая черепно-мозговая травма. Вторую девушку тоже прооперировал нейрохирург. Сейчас она тоже в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении. Водитель тоже в тяжелом состоянии. Приезжал торакальный хирург, ему дренировали обе плевральные полости. У него тоже тяжелая черепно-мозговая травма и переломы ребер", – отметил он.

Бец отметил, что пока 48-летнего мужчину и 13-летнюю девочку нельзя транспортировать в другую больницу, так как этого не позволяет их состояние. Эти пострадавшие находились в автомобиле Lexus. Кроме того, известно, что водитель – гражданин Франции, проживающий в Киеве.

Отметим, что это – не первая за последее время авария на этой трассе. 22 июля там дорогу не поделили сразу три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен.

Кроме того, ранее неподалеку от Мукачева в ДТП погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров – 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек.

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ДТП фото Львов погибла девочка Львовска область

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