Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

"Вынужденное решение". Буковель закрыли на карантин

12 марта, 23:23

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Ивано-Франковской области не хватает койкомест для больных коронавирусом

Из-за ситуации с коронавирусной эпидемией в Ивано-Франковске и области главный горнолыжный курорт Украины "Буковель" закрывается на карантин.

Реклама

Об этом на брифинге 12 марта заявил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук.

Читайте также: Тревожный рост количества больных ковидом: почему страдает запад Украины

"Было принято решение о прекращении деятельности курорта "Буковель". Это было вынужденное решение", – сказал Бойчук, отметив, что это удалось сделать, благодаря усилиям президента Владимира Зеленского.

Когда курорт откроется снова, он не сказал.

В тренде
На Хмельнитчине загорелась больница: выводить больных из огня пришлось медикам
Реклама

Глава ОГА допускает и новые карантинные ограничения, поскольку наблюдается тенденция к росту заболеваемости в Ивано-Франковской области. Только за последние сутки в области обнаружили 695 новых случаев COVID-19, включая 20 смертельных, поэтому койкомест, которые разворачивают власти, недостаточно.

"Если мы не прервем цепь заболеваемости, цепь передачи этого вируса, никакие койкоместа нам не помогут", – добавил Бойчук.

Также была создана комиссия, которая будет проверять медучреждения на предмет корректности выписки пациентов с коронавирусом.

Напомним, на этой неделе мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городских больницах уже нет мест для пациентов с COVID-19.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Буковель Ивано-Франковск карантин Ивано-Франковская область красная зона локдаун Андрей Бойчук

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выпили более 100 таблеток на двух: на Прикарпатье школьницы отравились жаропонижающим
Выпили более 100 таблеток на двух: на Прикарпатье школьницы отравились жаропонижающимЗапад
Во Львове вспыхнул скандал из-за песни на русском: конфликт закончился дракой (видео)
Во Львове вспыхнул скандал из-за песни на русском: конфликт закончился дракой (видео)Запад
В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарки
В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подаркиЗапад
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в миреУкраина
Медицинский коллапс: на Закарпатье требуют срочно ввести жесткий карантин
Медицинский коллапс: на Закарпатье требуют срочно ввести жесткий карантинЗапад
Несмотря на красную зону: в Черновцах возобновил работу крупный рынок
Несмотря на красную зону: в Черновцах возобновил работу крупный рынокЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять