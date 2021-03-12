"Вынужденное решение". Буковель закрыли на карантин

В Ивано-Франковской области не хватает койкомест для больных коронавирусом

Из-за ситуации с коронавирусной эпидемией в Ивано-Франковске и области главный горнолыжный курорт Украины "Буковель" закрывается на карантин.

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Об этом на брифинге 12 марта заявил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук.

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"Было принято решение о прекращении деятельности курорта "Буковель". Это было вынужденное решение", – сказал Бойчук, отметив, что это удалось сделать, благодаря усилиям президента Владимира Зеленского.

Когда курорт откроется снова, он не сказал.

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Глава ОГА допускает и новые карантинные ограничения, поскольку наблюдается тенденция к росту заболеваемости в Ивано-Франковской области. Только за последние сутки в области обнаружили 695 новых случаев COVID-19, включая 20 смертельных, поэтому койкомест, которые разворачивают власти, недостаточно.

"Если мы не прервем цепь заболеваемости, цепь передачи этого вируса, никакие койкоместа нам не помогут", – добавил Бойчук.

Также была создана комиссия, которая будет проверять медучреждения на предмет корректности выписки пациентов с коронавирусом.

Напомним, на этой неделе мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городских больницах уже нет мест для пациентов с COVID-19.

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