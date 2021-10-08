У Львова нашли массовое захоронение убитых воинов (фото)

Археологи нашли несколько личных вещей воинов во время раскопок

Тела людей хаотично бросали в яму / Коллаж "Сегодня"

Возле Львова археологи нашли массовое захоронение воинов УПА. Всего эксгумировали 16 останков.

Об этом сообщает мемориально-поисковый центр "Доля".

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Что известно про останки

Большинство мужчин, которых нашли, погибли в молодом возрасте из-за огнестрельных ран, полученных в бою.

У нескольких погибших были травмы, нанесенные тупым предметом, которые могли быть получены незадолго до смерти, или в момент смерти.

Удары наносили в голову и лицо тупым предметом, или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя НКВДисты с задержанными, или ранеными воинами.

У нескольких бойцов найдено мелкие личные вещи.

Тела погибших воинов забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму.

Захоронение у Львова. Фото: Мемориально-поискового центра "Доля"

Захоронение у Львова. Фото: Мемориально-поискового центра "Доля"

Захоронение у Львова. Фото: Мемориально-поискового центра "Доля"

Захоронение у Львова. Фото: Мемориально-поискового центра "Доля"

Древние захоронения в Украине

В Переяславе Киевской области археологи нашли древние захоронения, а также костяные, керамические и глиняные изделия разных периодов.

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Раскопки велись на участке 15 на 15 метров, который выкупили под строительство места торговли. Эта территория относится к "Окольному граду" древнерусского периода и так называемого "Нижнего" города в XVII-XVIII веках и имеет охранный статус памятника археологии национального значения, поэтому перед строительными работами к исследованию привлекли археологов.

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