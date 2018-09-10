У львовского бизнесмена в поезде похитили почти три миллиона гривен

Сегодня, 20:40

Злоумышленники находятся под домашним арестом

Фото: пресс-служба &quot;Укрзализныци&quot; (иллюстрация)
Фото: пресс-служба "Укрзализныци" (иллюстрация)

Работники Лычаковского отдела полиции завершили расследование по факту кражи денег у 57-летнего местного жителя, руководителя одного из львовских предприятий, которая была совершена 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители установили, что бизнесмен намеревался передать в Киев поездом значительную сумму средств наличными. Его подчиненный, 31-летний львовянин, узнав об этом, вместе со своим 68-летним родственником, который тоже был работником фирмы, разработали план завладения деньгами.

"Оба утром 19 июля приехали на железнодорожный вокзал, дождались, когда туда прибудет сын бизнесмена, и проследили, к какому вагону он направится. После этого старший из соучастников сел в этот же поезд и по дороге подменил сумку с деньгами, которая находилась в багажном отсеке салона. Выйдя на станции Подзамче, злоумышленник вызвал такси и поехал на вокзал, где его ждал сообщник", – рассказали в полиции.

Похищенные 2 млн 955 тыс. гривен они поделили между собой.

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Обоим мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража)". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее во Львовской области полиция задержала двух братьев, которые подозреваются в ограблении на  300 тысяч гривен. Как стало известно, ограбление произошло 5 января, около 9:30 недалеко от Львова – в селе Каменное Пустомытовского района, когда двое мужчин в масках напали на водителя автомобиля Mercedes и, угрожая оружием, отобрали у него сумку с деньгами. После ограбления нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen.

Также Во Львове неизвестные в масках ограбили АЗС. Грабители зашли в помещение и завладели деньгами, которые находились в кассовом аппарате.
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"Сегодня"

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