В Одессе две девушки устроили вооруженное нападение на иностранца

Сегодня, 08:46

Девушки 14 и 22 лет решили заработать "легкие деньги"

Фото: пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области
Фото: пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области

В Одессе две девушки были задержаны по подозрению в нападении и ограблении иностранного туриста. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции. 

Как говорится в сообщении, жертвой злоумышленниц стал 69-летний мужчина, гражданин одной из европейских стран, с которым девушки познакомились на улице города. Турист пригласил своих новых знакомых в квартиру.

В гостях у незнакомца девушки решили получить "легкие деньги" – брызнули в лицо мужчине из газового баллончика, а потом нанесли ему несколько ударов ножом. После этого, забрав у своей жертвы два телефона, ноутбук и деньги, одесситки скрылись.

"Сотрудники уголовной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение и задержали двух жительниц Одесской области в возрасте 22 и 14 лет, которые подозреваются в совершении этого тяжкого преступления. У правонарушительниц были изъяты вещественные доказательства – украденные вещи", – отметили копы.

По факту нападения ведется досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье "разбой".

Напомним, ранее мы писали о том, как в Запорожье прохожий поймал преступника, который сорвал с шеи женщины золотую цепочку. Как рассказали в полиции, мужчина стал свидетелем того, как злоумышленник сорвал с женщины украшение и бросился бежать. Очевидец пустился в погоню и задержал злодея.

Кроме того, ранее на берегу Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов отдыхающих.
Одесса, разбой, ограбление, нападение

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Источник:

"Сегодня"

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