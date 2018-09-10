Во Львовской области ограбили офис "Батькивщины"

Сегодня, 13:14

Неизвестные унесли с собой оргтехнику

Фото: пресс-служба «Батькивщины»
Фото: пресс-служба «Батькивщины»

В городе Червоноград Львовской области неизвестные ограбили офис общественной приемной городской парторганизации ВО "Батькивщина". Злоумышленники похитили оргтехнику.

"Событие в Червонограде воспринимаем как провокацию. Однако такие действия больше дискредитируют организаторов, чем пострадавших", – сообщил председатель Львовской областной парторганизации "Батькивщины" Михаил Цимбалюк.

По его словам, "Батькивщина" обратились в полицию с требованием качественно расследовать ограбление партийного офиса.

Цимбалюк призвал оппонентов к честной политической борьбе. Он отметил, что партия готова эффективно реагировать на все провокации и атаки.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде офис Общества венгерской культуры Закарпатья дважды подвергся нападению, его пытались поджечь. Полиция раскрыла оба нападения и установила исполнителей и организаторов поджогов.

Также мы писали, что в Ровно произошел пожар в двухэтажном здании, которое принадлежит Ровенскому областному совету. В результате возгорания пострадал офис местного "Автомайдана".
ограбление, львовская область, червоноград, батьківщина

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Источник:

"Сегодня"

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