У мэра Коломыи обнаружили коронавирус

Семьи и градоначальника, и его заместителей идут на самоизоляцию на 2 недели

На Прикарпатье, где COVID-19 набирает обороты, у мэра города Коломыя Игоря Слюзара выявили заболевание коронавирусом.

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"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее. У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус", – написал он в сообщении в Facebook.

Он сообщил, что они с заместителем и семьями идут на самоизоляцию на 2 недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдут тестирование.

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"Надо признать, рано или поздно каждому придется переболеть COVID19, конечно, хотелось бы оттянуть этот момент к времени, когда будут вакцины и специальные лекарства... Берегите себя, заботьтесь о своем иммунитете, придерживайтесь элементарных правил безопасности. Мы должны выйти из этой пандемии победителями", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в затопленной больнице на Прикарпатье остаются 50 пациентов, в том числе с коронавирусом. Врачи выписали всех, кого могли, но в ней осталось несколько десятков больных.

Добавим, что в Ивано-Франковской области за сутки 51 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 10 случаев выздоровления, сейчас болеют 1279 человек.

Видео: Facebook / Руслан Марцінків

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