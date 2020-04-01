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У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили COVID-19

1 апреля, 09:38

Татьяна Власенко

Женщина родила здоровую дочь

У женщины, которая родила в Ивано-Франковском областном перинатальном центре ребенка, а на следующий день умерла, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал главный санитарный врач области Руслан Савчук в эфире "ГаличинаTV".

По его словам, медицинские работники еще при жизни отобрали у женщины образцы для исследования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

"К концу дня 31 марта нам уже был известен результат: у 37-летней женщины подтвердился COVID-19", – сообщил Савчук.

Впрочем, врач призвал не паниковать по поводу того, что в перинатальном центре теперь может быть опасно. "Там приняты все меры", – уверяет Савчук.

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Он отметил, что сейчас часть отделений находятся на полном карантине, а сотрудники внимательно следят за симптоматикой друг друга. Однако, главный санитарный врач Ивано-Франковской области предположил, что возможно, будут приниматься более жесткие меры карантина.

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", роженица в Ивано-Франковский областной перинатальный центр поступила на плановое лечение в начале марта и не признавалась, что была в Польше.

29 марта у беременной начались схватки, родилась здоровая девочка весом 2,5 кг.

После родов состояние женщины резко ухудшилось, она была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких, а 30 марта скончалась.

Тем временем во Львове на коронавирус проверяют водителей общественного транспорта. У нескольких – уже обнаружили COVID-19. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск роженица коронавирус COVID-19

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