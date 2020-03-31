В Ивано-Франковске умерла роженица, которая вернулась из Польши

Сначала женщина не признавалась, что была за границей

В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая поступила на плановое лечение в начале марта и не признавалась, что была за границей. Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения областной государственной администрации Владимир Чемный.

Уточняется, что женщина поступила из Болехова, признаков ОРВИ у нее не было. 10 марта пациентку госпитализировали в реанимацию из-за повышения давления.

"Температура была в норме, не было ни кашля, ни признаков дыхательной недостаточности. Лечилась как беременная с гестозом, – рассказал Чемный. - Однако 29 марта у нее резко поднялась температура до 38-39 градусов. Когда акушер-гинеколог взяла повторные анализы, тогда женщина призналась, что приехала накануне из Польши".

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После этого ее перевели в отдельное помещение. В тот же день у беременной начались схватки, родилась девочка весом 2,5 кг.

После родов состояние женщины резко ухудшилось, она была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких и 30 марта скончалась.

"У нее взяли образцы анализов на тест на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или на 1 апреля. Женщина родила ребенка, которого мы перевели в реанимационное отделение. Чувствует себя малыш хорошо, угрозы для жизни нет ", – сказал директор роддома Юрий Павлушинський.

Напомним, в Ивано-Франковске ожидают новую волну коронавируса. По оценкам врачей, заболевших станет больше еще через две-три недели.

Кроме того, главный врач центральной городской клинической больницы Ивано-Франковске Тарас Масляк заявил, что первые случаи заражения коронавирусной инфекцией могли быть в городе еще в декабре 2019 года.

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