Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Украинцы на зимние праздники едут в горы, катаются на лыжах, но существует одна опасность

Фото: flickr.com/Pavlo Hryhorash

В Украине официально объявили открытым снеголавинный сезон в связи с увеличением снежного покрова в горах, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сообщается, что в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей снеголавинные сезон объявляется открытым.

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Январь начался, а зимы в Украине так и не видно, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что она должна была прийти, как и положено, в декабре. Но он оказался даже теплее, чем ноябрь, когда выпал первый снег. В декабре же, наоборот, были зафиксированы температурные рекорды – выше 11 градусов тепла. Тем не менее в Карпатах снега уже достаточно. Сайт "Сегодня" узнал у синоптиков прогноз погоды до конца зимы.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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