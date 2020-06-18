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Спасая других, пожертвовал собой: умер начальник Львовского военного госпиталя

18 июня, 21:38

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Иван Гайда спас немало жизней украинских военных

От осложнений после заражения новым коронавирусом умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя.

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Об этом в сообщении в Facebook заявил мэр Львова Андрей Садовой.

"Только что стало известно, что от осложнений через COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных", – заметил он.

"Соболезнования родным и близким!" – добавил чиновник.

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"Вечная память", – резюмировал он.

Напомним, что эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты во Львовской области. За минувшие сутки, 17 июня, COVID-19 диагностировали у 171 жителя региона. Всего с начала эпидемии во Львовской области заразились 3398 человек.

Добавим, что ранее на Волыни от коронавируса умерла фельдшер. Женщине было всего 48 лет. Медик заболела еще в начале июня. Сначала она пыталась лечиться амбулаторно, но ей стало хуже. Тогда женщину госпитализировали в больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония". А в больнице пациентке лучше не стало. Спустя несколько дней она умерла.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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умер Львов врачи госпиталь коронавирус Андрей Садовой

Источник: Сегодня

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