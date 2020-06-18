Коронавирус "атакует" Львовскую область: более 170 новых случаев за сутки

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты во Львовской области. За минувшие сутки, 17 июня, COVID-19 диагностировали у 171 жителя региона. Об этом рассказала заместитель мэра Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.
Всего с начала эпидемии во Львовской области опасной инфекцией заразились 3398 человек. 17 июня в лабораториях региона провели 540 ПЦР-исследований. 55 из "новых" зараженных оказались жителями Львова.
Из 3398 инфицированных во Львове и области 661 удалось вылечить. А вот для 107 пациентов болезнь закончилась летально.
Напомним, на данный момент в Украине заболевание COVID-19 подтвердили по крайней мере у 34 063 человек. За прошлые сутки, 17 июня, в стране зафиксировали 829 новых случаев заражения.
Ранее мы сообщали, что из-за стремительного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.
Также правительство уже определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.
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