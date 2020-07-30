"Утонувшие" поля и целый город без воды: в Хмельницкой области пронесся ураган (фото, видео)

В Шепетовке Хмельницкой области пронесся мощный ураган. Из-за непогоды весь город остался без воды, а на районных электросетях произошла авария.

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Как сообщает сайт Шепетовки, 29 июля из-за отключения электричества в городе и селе Каменка перестали работать насосные станции. Отмечается, что водоснабжение возобновится, как только ликвидируют аварийную ситуацию.

Кроме того, сильные порывы ветра повалили деревья в парке. В частности, на улице Радищева и на Проспекте Мира. А со стелы стадиона "Локомотив" ветром сорвало вывеску и внешнюю обшивку.

Некоторые районы Шепетовки засыпало крупным градом, который побил урожай. Кроме того, ливнем залило огороды. Аграрии сейчас изучают, сколько убытков непогода принесла полям.

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К ликвидации последствий непогоды присоединились спасатели и работники коммунальных служб.

Ранее мы сообщали, что любимый украинцами курорт засыпало по щиколотку градом.

Также напомним, в Волынской области пронесся мощный ураган. Там ветер срывал крыши и валил деревья.

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Кроме того, весной Киев накрыла песчаная буря – смотрите видео:

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