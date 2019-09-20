В аэропорту "Ивано-Франковск" экстренно приземлился самолет: известна причина

На момент посадки на борту находились 90 человек

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В международном аэропорту "Ивано-Франковск" самолет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Изветно, что самолет с пассажирами на борту следовал рейсом "Валенсия-Киев". Причина аварийной посадки – неисправность шасси, о которой сообщил датчик.

"19.09.2019 в 21.26 в ОКЦ УДСНС поступило сообщение о том, что в международном аэропорту "Ивано-Франковск" совершает аварийную посадку авиарейс "Валенсия – Киев". Общее количество пассажиров (в том числе экипаж) – 90 человек. Причина аварийной посадки – сообщение датчика неисправности шасси", – сообщает управление ОГА.

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По информации источника, к месту происшествия выезжали спасательные службы. Около 22:00 они получили команду "отбой", поскольку рейс приземлился без негативных последствий.

Напомним, в США самолет Boeing 777 китайской авиакомпании Air China сразу после вылета вернулся в международный аэропорт имени Даллеса в окрестностях Вашингтона и совершил аварийную посадку.

Кроме этого, мы сообщали, что более 10 человек пострадали в результате задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways, который приземлился в испанской Валенсии. В результате случившегося три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения.

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