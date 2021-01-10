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В Буковеле все по-прежнему. Толпы людей и нескончаемые очереди на подъемники

10 января, 14:22

Ольга Литвин Ольга Литвин

На третий день жесткого карантина в Буковеле туристы не вспоминают о запретах

Крупнейший карпатский горнолыжный курорт в жесткий карантин работает почти в обычном режиме.

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Видео с камер в Буковеле очень живописно об этом свидетельствуют.

Как и вчера, толпы отдыхающих создают нескончаемые очереди на подъемники.

Из-за массового скопления туристов сложно придерживаться карантинных ограничений.

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Ранее Минздрав предупредил, что из-за активного перемещения украинцев в январе-феврале больных коронавирусом будет больше обычного.

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Напомним, на время усиления карантинных ограничений украинцы массово отправляются отдыхать в Буковель, поскольку горнолыжным курортам разрешили работать.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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Буковель карантин нарушение Украина горнолыжные курорты локдаун
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