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В центре Львова на большой экран вывели порно (видео)

19 февраля, 12:15

Непристойности транслировались меньше минуты, но вызвали серьезный переполох

Видео: facebook.com/igor.zinkevych

В центре Львова, на улице Шевской, у входа в торговый центр на большом экране включили порно-видео.

Как сообщил руководитель общественного объединения "Варта-1" Игорь Зинкевич в своем Facebook, инцидент произошел вечером 18 февраля.

"Центр города в 21:49, по улице Шевская и такое вот можно увидеть на входе в магазин. Может, это новы вид рекламы или чья-то месть, но, как по мне, это не нормально. По моральным причинам мы видео заретушировали, но что показывают на экране, надеюсь, понятно", – написал он.

В свою очередь, в администрации торгового центра подтвердили инцидент и заявили, что произошло внешнее вмешательство в работу рекламного табло, и сейчас готовится обращение в полицию, сообщает ZAXID.NET.

"Это подключились прохожие с телефона, возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка. Это было умышленно сделано какими-то непорядочными людьми, которые проходили мимо", – заверила администратор.

По ее словам, непристойности транслировались меньше минуты, на это нарушение среагировали работники магазина и выключили экран.

"Это нанесло серьезный ущерб нашей репутации, потому хотим, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнула администратор.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.

А в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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Источник: Сегодня

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