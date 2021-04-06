В центре Львова неизвестные открыли огонь (фото)

В центре Львова двое мужчин открыли стрельбу.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, инцидент произошел на улице Кирилла и Мефодия. О стрельбе посреди улицы в полицию заявил очевидец. Он рассказал патрульным, куда направились неизвестные и предоставил описание мужчин.
Немедленно обследовав прилегающие территории, на улице Грушевского, полицейские обнаружили двух похожих мужчин.
Неизвестные начали заметно нервничать, увидев сотрудников полиции. Их остановили правоохранители.
Это были 34-летний львовянин, подсудимый по статье "умышленное легкое телесное повреждение" и 40-летний местный житель.
"Во время поверхностной проверки у первого обнаружили кобуру и предмет, похожий на пистолет. На ранее упомянутой улице патрульные нашли использованную гильзу", — рассказали в патрульной полиции.
Задержанных доставили в отдел для установления обстоятельств. Событие предварительно квалифицировали по статье "хулиганство".
Ранее мы сообщали, что в поезде Константиновка – Киев произошла стрельба.
Также напомним, на Прикарпатье мужчина начал стрельбу по ворам древесины.
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