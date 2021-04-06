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В центре Львова неизвестные открыли огонь (фото)

6 апреля, 14:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемых оперативно задержали копы

В центре Львова двое мужчин открыли стрельбу.

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, инцидент произошел на улице Кирилла и Мефодия. О стрельбе посреди улицы в полицию заявил очевидец. Он рассказал патрульным, куда направились неизвестные и предоставил описание мужчин.

Немедленно обследовав прилегающие территории, на улице Грушевского, полицейские обнаружили двух похожих мужчин.

Неизвестные начали заметно нервничать, увидев сотрудников полиции. Их остановили правоохранители.

Это были 34-летний львовянин, подсудимый по статье "умышленное легкое телесное повреждение" и 40-летний местный житель.

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"Во время поверхностной проверки у первого обнаружили кобуру и предмет, похожий на пистолет. На ранее упомянутой улице патрульные нашли использованную гильзу", — рассказали в патрульной полиции.

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Задержанных доставили в отдел для установления обстоятельств. Событие предварительно квалифицировали по статье "хулиганство".

Ранее мы сообщали, что в поезде Константиновка – Киев произошла стрельба.

Также напомним, на Прикарпатье мужчина начал стрельбу по ворам древесины.

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Львов стрельба патрульные
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