В центре Львова обустроили цветочные часы
На обустройство цветочных клумб и композиций в центральном районе города потратят 1,9 млн гривен
Во Львове начали весеннюю посадку растений. Сегодня в Галицком районе Львова провели работы по обустройству цветочных часов на пл. Мытной.
"Уже высажены цветы на пл. Юра, возле памятника Митрополиту Андрею Шептицкому, В планах также высадка цветов на клумбах на пл. Кафедральной, пл. Рынок, пр. Шевченко и пр. Свободы, у памятников Михаилу Грушевскому, Степану Бандере и Адаму Мицкевичу, на территории возле цирка", – сообщают в мэрии Львова.
На проведение работ по обустройству цветочных клумб и цветочных композиций только в Галицком районе предусмотрено 1,9 млн грн.
Ранее в Ботаническом саду Львовского университета расцвели магнолии. Цветы белого и нежно-розового оттенков не только радуют глаз, но и заставляют дышать на полную грудь – аромат магнолий давно используют в парфюмерии и лечебных целях.
Также мы писали, что в оранжереях Ботанического сада ЛНУ распустились цветы невиданных форм и красок, которые очень напоминают ярких тропических птиц и бабочек.
Кроме этого, сообщалось, что во Львове экологическая инспекция объявила охоту на торговцев краснокнижными растениями.За продажу подснежников или других редких цветов их штрафуют на несколько тысяч гривен. Более того – штраф могут выписать и покупателям.
Также сообщалось, что обновленные цветочные часы открыли в столице. На циферблате высадили двадцать тысяч цветов. Работы велись неделю.
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