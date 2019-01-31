Во Львовской области в сгоревшем авто обнаружили труп мужчины

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины

Во Львовской области в сгоревшем авто обнаружили труп мужчины 2019-01-31T23:42:00+02:00 Запад Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины

В Яворове Львовской области в полностью сгоревшем автомобиле обнаружили тело местного жителя. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

"Сегодня, 31 января, около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в гараже на улице Ивана Крестителя в Яворове произошел пожар. После локализации пожара в салоне автомобиля Daewoo Lanos было обнаружено тело 48-летнего местного жителя без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее на 152 километре трассы Днепр – Николаев в Днепропетровской области во время движения загорелся грузовой автомобиль.

Кроме того, не так давно в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей. Водитель и пассажиры вовремя среагировали на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины.

А в Чернигове на улице Первого Мая во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров.

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