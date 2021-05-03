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В Одессе загорелся ресторан в центре города (видео)

3 мая, 21:15

Юлия Безпечная , Диана Федотова

Вспыхнуло здание, в котором на первом этаже находится ресторан "Щастье", а над ним – отель "Пале-Рояль", огонь быстро распространился, и возникло сильное задымление

В центре Одессы, возле оперного театра, горит здание, в котором расположены ресторан "Щастье" и отель "Пале-Рояль". Возгорание произошло на летней террасе ресторана, заполненной людьми.

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Об этом сообщил корреспондентка "Сегодня".

По предварительной информации, загорелась вытяжка, двое сотрудников получили незначительное отравление дымом.

В ГСЧС сообщили, что огонь распространился на площади около 100 кв. м, но он уже локализован, и спасатели продолжают тушить пожар.

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/ Фото: Думская

Как сообщает местное издание "Думская", вспыхнуло здание, в котором на первом этаже находится ресторан "Щастье", а над ним – отель "Пале-Рояль", огонь быстро распространился, и возникло сильное задымление.

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/ Фото: Думская

Помимо отравившихся дымом сотрудников, спасатели эвакуировали шесть человек из соседнего здания.

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Напомним, в Одессе в 15-этажном корпусе клинического санатория имени Пирогова ночью произошел пожар, в результате которого пострадал пациент с инвалидностью.

Мы также сообщали, что в марте в центре Киева на Подоле горел грузинский ресторан.

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