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В Черновцах еще троих человек проверяют на коронавирус

10 марта, 21:45

Елена Вус

На Буковине официально подтвержден лишь один случай инфицирования коронавирусом

В Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на коронавирус на сегодняшний день находятся 5 человек.

"С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня госпитализированы три человека. Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находится 5 человек", - сообщает пресс-служба облгосадминистрации на странице в Facebook.

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В ОГА подчеркнули, что на Буковине официально подтвержден лишь один случай инфицирования коронавирусом.

Состояние мужчины стабильное, лечение продолжается.

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Кроме того, отмечается, что Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования жителя Черновцов вирусом COVID-19.

Таким образом, анализы, сделанные Центром общественного здоровья в Киеве, отвечают европейским стандартам и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Жена заболевшего коронавирусной инфекцией жителя Черновцов сейчас находится под наблюдением медиков. Как сообщает сайт ОГА, у женщины не выявили признаки заболевания, потому что она не получила достаточную дозу возбудителя.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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буковина заражение госпитализация черновицкая область коронавирус черновицкая ОГА

Источник: Сегодня

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