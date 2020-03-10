В Черновцах еще троих человек проверяют на коронавирус

В Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на коронавирус на сегодняшний день находятся 5 человек.
"С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня госпитализированы три человека. Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находится 5 человек", - сообщает пресс-служба облгосадминистрации на странице в Facebook.
В ОГА подчеркнули, что на Буковине официально подтвержден лишь один случай инфицирования коронавирусом.
Состояние мужчины стабильное, лечение продолжается.
Кроме того, отмечается, что Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования жителя Черновцов вирусом COVID-19.
Таким образом, анализы, сделанные Центром общественного здоровья в Киеве, отвечают европейским стандартам и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Жена заболевшего коронавирусной инфекцией жителя Черновцов сейчас находится под наблюдением медиков. Как сообщает сайт ОГА, у женщины не выявили признаки заболевания, потому что она не получила достаточную дозу возбудителя.
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