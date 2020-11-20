В Черновцах копы накрыли нарколабораторию, где изготовляли амфетамин (фото)

В Черновцах полицейские ликвидировали деятельность лаборатории по производству амфетамина.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в состав группы входило семь человек, все они жители региона. Организовал наркобизнес 34-летний мужчина. Помогала вести "дело" его сожительница.

Собственный гараж лидер группировки переоборудовал под минилабораторию. Под его руководством исполнители занимались производством и распространением психотропного вещества на территории области.

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Во время обысков полицейские изъяли оборудование для изготовления психотропа, готовую к сбыту продукцию, 15 кг вещества для изготовления амфетамина, две тысячи долларов США и 20 000 гривен.

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Организатора группировки и ее членов задержали. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Полтаве поймали наркоторговцев, которые сбывали "товар" в популярном мессенджере.

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Также напомним, на Буковине разоблачили группу наркоторговцев, среди которых инспектор полиции.

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