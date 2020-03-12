В Черновцах мужчина устроил погром в Центре стерилизации

Нападавший угрожал работнику Центра, а потом, прихватив собаку, он скрылся

В Черновцах мужчина напал на сотрудника коммунального предприятия "Центр стерилизации животных".

Об этом сообщил директор Центра Артем Жук на своей странице в Facebook.

"В эту субботу на работника нашего коммунального предприятия напал неизвестный, который похитил собаку, разбил двери и угрожал побить окна, держа в руках кирпич", – заявил он.

Директор предприятия вызвал полицию, следственно-оперативную группу и службу охраны, а позже написал заявление о нападении, похищении и повреждении имущества.

"Нам известны номера автомобиля, на котором приехал неизвестный, и мобильный номер. В процессе – место проживания. Все происходило прямо под камерами видеонаблюдения. Люди иногда недальновидны", – с сарказмом резюмировал Жук.

Интересно, что в комментариях люди интересуются, зачем нападавший забрал собаку, а Жук подтвердил, что мужчина утверждал – в Центре оказался его питомец, которого забрали с улицы как беспризорного.

Добавим, что многие "комментаторы" предположили, что у владельца собаки было множество возможностей решить проблему с собакой "полюбовно" и обойтись без крайностей.

Напомним, ранее в Ровно вспыхнул скандал вокруг местного центра стерилизации животных: волонтеры потребовали уволить руководителя, которого сами же избрали на эту должность, обвиняя его в жестоком обращении с четвероногими.

Стоит добавить, что Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине.

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