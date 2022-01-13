В Черновцах на улице начали стрельбу – есть раненый

На месте происшествия присутствовали полиция и следственно-оперативная группа

Возле автомобиля пострадавшего есть следы крови / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 13 января, в Черновцах на улице Паркового проезда подстрелили человека. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Об этом пишет местное издание Чернівецький луч.

Детали

Инцидент произошел сегодня днем. Всего было произведено два выстрела. Подстрелили мужчину, которого уже госпитализировали в лечебное заведение.

В Черновцах произошла стрельба. Фото: Чернівецький луч.

У автомобиля пострадавшего заметны следы крови. На месте происшествия работали полиция и следственно-оперативная группа.

В Черновцах произошла стрельба. Фото: Чернівецький луч.

Местное издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что личности стрелков уже установлены.

В Черновцах произошла стрельба. Фото: Чернівецький луч.

В Черновцах произошла стрельба. Фото: Чернівецький луч.

На рынке в Харькове произошла стрельба

Между мужчинами возник конфликт. В результате один достал пистолет и выстрелил в другого. Прохожие задержали стрелка до приезда полиции.

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщает, что выстрел был из травматического оружия. В результате пострадали двое мужчин, одного из них госпитализировали.

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