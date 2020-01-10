В Черновцах начальница ЗАГСа запугивала молодоженов электрошокером: появилось видео

Фото: pixabay

В Черновцах начальница местного ЗАГСа Наталья Вишневская запугивала молодоженов электрошокером. Инцидент попал на видео.

На ролике видно, как чиновница во время спора с посетителями достает электрошокер и включает его.

"Придя подать заявление со всеми документами, нас унизили и обозвали неадекватами, вызвали полицию. Причина – оплата госпошлины в кассе "Ощадбанка" в сумме 90 копеек вместо 85 копеек. В кассе "Ощадбанка" сумму округлили согласно постановлению об изъятии мелких монет. Начальница не слышала об этом, и, когда мы, выясняя, доказывали, что оплатили пошлину правильно, она принесла шокер и применила его к нам, словно боясь, что ее кто-то будет трогать", – рассказал автор видео.

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В Юго-Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины, которому подчиняется ЗАГС, сообщили, что Вишневскую уже отстранили от должности. По данному факту уже начали служебное расследование.

"Моя реакция – крайне негативная, мы начинаем служебное расследование. На время его проведения и дисциплинарного производства Наталья Станиславовна будет отстранена от работы", – рассказала руководитель Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины Виктория Васильчук.

Она отметила, что "даже в случае, когда граждане не всегда вежливо и сдержанно ведут себя на приеме у госслужащих, обязанностью чиновника является общаться с людьми таким образом, чтобы не допустить конфликтных ситуаций".

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