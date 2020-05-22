Черновицкую область открыли для транспорта вопреки рекордному числу зараженных

По словам главы ОГА, блокпосты не станут убирать, чтобы наблюдать за ситуацией на дорогах

В Черновицкой области на заседании профильной комиссии было решено отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона, введенный еще 3 апреля.

Об этом в своем Facebook сообщил глава областной государственной администрации Сергий Осачук.

"Проезд частного транспорта и межобластное сообщение возобновлено", - заявил он.

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Осачук добавил, что контрольно-пропускные пункты на административной границе области продолжат работать с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости до 25 мая.

Отметим, что блокпосты расположены в селе Оршевцы Кицманского района, Выжнице, Новоднестровске, селе Атаки Хотынского района, селе Звенячин Заставновского района.

По состоянию на 22 мая на Буковине выявили 2 905 случаев коронавирусной болезни. Умерли 119 заболевших. Регион остается украинским "лидером" по показателю заболеваемости и летальности.

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Напомним, что с 22 мая в Украине стартовал новый этап послаблений карантина, однако некоторые области не готовы к смягчению противоэпидемических мер.

Отметим, что по распространению коронавируса в стране лидирует Черновицкая область – тут опасную инфекцию подтвердили у 2905 человек. В последние дни на Буковине положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества обработанных.

Также мы рассказывали, как выходят из карантина города Украины. В частности, в некоторых городах уже давно курсируют маршрутки без пропусков.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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