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В Черновцах от коронавируса вылечились еще три человека: подробности

27 марта, 00:12

Татьяна Власенко

В то же время в регионе подтвердили пять новых случаев инфицирования COVID-2019

В Черновицкой области сегодня, 26 марта, выздоровели еще три человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Среди победивших опасный вирус – один ребенок и двое взрослых. Ранее в городе от COVID-2019 вылечился 39-летний мужчина, который попал в больницу после путешествия по Италии.

В то же время в Черновицкой области 26 марта официально подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусом.

"Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детях – 2 и 11 лет", – рассказали в ОГА.

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В четырех случаях коронавирус "приехал" из-за границы.

"Четверо инфицированных вернулись из-за границы – из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными на коронавирус в Украине", – отмечается в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 26 марта общая численность больных на Буковине от первого установленного случае достигла 47 человек.

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Всего Черновицкий областной лабораторный центр в течение 26 марта проанализировал 20 образцов.

"Принято решение о введении особого режима въезда и выезда в поселке Лужаны Кицманского района. Также сегодня областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит вопрос введения такого режима в селе Большой Кучуров Сторожинецкого района", – сообщили в ОГА.

Напомним, ранее в Черновицкой области рассказали о состоянии пациентов, у которых обнаружили коронавирус.

"У троих пациентов есть пневмония, но ухудшений не зафиксировано. Лихорадка есть лишь у одного из этих больных. Все они находятся под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

А 14 инфицированных COVID-2019 детей переносят заболевание легко.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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