В Черновцах поликлиники перешли на электронную систему HELSI: как она работает
Теперь подписать декларацию с врачом можно, не выходя из дома
Черновицкие поликлиники перешли на электронную систему HELSI. Теперь тут записаться к врачу, проверить назначения, результаты анализов и даже подписать декларацию можно, не выходя из дома.
Таким образом медучреждения лишились очередей, а у пациентов круглосуточно есть доступ к своим медицинским карточкам в смартфоне. К информации о пациенте, как уверяют медики, кроме врача и него самого, ни у кого не будет доступа.
"Ни медсестра, ни медрегистратор. Медрегистратор видит только фамилию, имя, отчество пациента и на который час он записан к врачу. Каждый пациент может зайти в свой личный кабинет и увидеть, что было выполнено на приеме, что записал врач", – рассказала "Сегодня" врач-терапевт черновицкой городской поликлиники №2 Диана Грицко.
Сегодня информационная система для пациентов работает в шести поликлиниках Черновцов из семи. Перевести в электронный вид всю медицинскую систему в Украине планируют до конца года.
Ранее Супрун рассказала о новых должностях врачей . По ее словам, Минздрав вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов.
Также сообщалось, что Минздрав утвердил важное новшество по вакцинации.
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