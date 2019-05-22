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В Харькове отремонтировали поликлинику

22 мая, 18:38

На очереди офтальмологическое, кардиологическое и хирургическое отделения


Новые окна, энергоэффективное освещение и современные системы отопления. В Харькове отремонтировали областную консультативную поликлинику за средства Европейского инвестиционного банка в рамках кредитной программы для восстановления Украины. "Сегодня" побывали на торжествах. 

Это – новенький кабинет врача Яны Самбур.

"Кондиционер, с ним комфортнее. Особенно, в жарких условиях. Конечно, в первую очередь, для наших пациентов. Ну и для врача это важно: в каких условиях работает доктор. Окно: большой плюс – шумоизоляция", – рассказывает доктор.

В отремонтированной больнице даже стены лечат – шутят пациенты.

"Во-первых, посмотрите какая чистота, указатели. Во-вторых, врачи – вот обратитесь к ним, они вам все расскажут. Всем спасибо, все хорошо и просто замечательно", – говорит пациентка Ольга Демина.

В эту областную поликлинику едут со всех уголков Харьковщины. А капитального ремонта не делали более 30-ти лет. Свою помощь предложил Европейский инвестиционный банк и выделил большую часть средств на реконструкцию.

"Я поражен тем, что увидел, и от того, что услышал. Мне рассказали, как это выглядело раньше. И в каких условиях приходилось оказывать медицинские услуги людям. Я хотел бы также поблагодарить руководство областной государственной администрации, министерство регионального развития и руководство больницы, в партнерстве с которым мы смогли реализовать этот проект", – заявил глава представительства Европейского Инвестиционного Банка в Украине Жан-Эрик Де Загон.

"167 000 людей, которые обращаются за консультацией, будут проходить лечение в качественных нормальных условиях. На очереди офтальмологическое, кардиологическое и хирургическое отделения. Это еще 10 000 харьковчан, которые в человеческих условиях будут лечиться. Убеждаем наших международных партнеров, чтобы как можно больше проектов было реализовано здесь в Харьковской области. Для того, чтобы повышать комфорт и качество жизни наших жителей", - председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

Для этого – губернатор и Европейский Инвестиционный Банк уже договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере медицины и образования.

Ранее в Одесской области "больница на колесах" обследовала тысячи жителей глубинки. Специалисты из мобильной клиники поставили 3123 диагноза.

 Напомним, что с 1 апреля Министерство охраны здоровья планирует полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.


Также мы сообщали о том, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.

Также Кабинет министров утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Поэтому антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту.

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Тег медицина, ремонт, больница, поликлиника, пациенты

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