В Черновцах попрощались с Петром Яценюком

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В Черновцах провели в последний путь Петра Яценюка, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Черновицкого университета и отца Арсения Яценюка.

Попрощаться с Петром Арсенюком пришли семья, друзья и сотни благодарных студентов.

Сотню людей шли с цветами и венками к научной библиотеке Черновицкого национального университета, где прощались с Петром Яценюком.

Рядом – его внучки, жена Мария, дочь Алина и сын Арсений Яценюк с женой.

Кроме близких, проводить в последний путь преподавателя, доцента Черновицкого национального университета пришли друзья, коллеги и студенты.

"Его любили студенты, все люди", – отзывается о Петре Яценюке житель Черновцов.

"Человеком он был умным, интеллигентным, толерантным. И очень таким искренним и веселым", – говорит пришедшая на прощание местная жительница.

"Он наш сосед. Дети росли на наших глазах, это прекрасные люди", – говорит еще одна жительница Черновцов.

Большую часть жизни Петр Иванович Яценюк посвятил Черновицкому университету. Сначала здесь получал образование, впоследствии в течение 45 лет преподавал.

Корреспондентам "Сегодня" в университете показывают стол Петра Яценюка – здесь еще хранятся его вещи.

Василий Холодницкий сейчас тоже преподает в университете. Говорит, любовь к науке ему привил именно Петр Яценюк.

"Он с определенным переживанием заходил в аудиторию, переживал сам и очень радовался тому, что у него занятие удалось. У него было понимание со студентами. Он любил студентов, и студенты отвечали ему взаимностью, они любили его", – говорит коллега Петра Яценюка Василий Холодницкий.

Друзья вспоминают о Петре Яценюке, как о "душе компании". Самыми яркими воспоминаниями делятся те, кто бок о бок с семьей больше 50 лет.

"Он говорил мне – "Ну спой мне "Tombe la neige". И я пел, он чувствовал музыку, и он чувствовал иностранные языки, потому что жена Мария Григорьевна, она же преподаватель французского языка", – говорит друг Петра Яценюка Тарас Ивасютин.

"Такую классную картошку готовил, что мы, ну, если не каждый день, то через день ходили ужинать. Потому что очень было вкусно. Это еще мы были студентами", – вспоминает друг Петра Яценюка Иван Мельничук.

"И настолько у них была такая дружба, что когда у них родился сын, Арсений Петрович, пригласили Ивана Григорьевича стать кумом", – говорит жена Ивана Мельничука Екатерина.

Друзья о Петре Яценюке говорят в настоящем времени.

"Это настолько человек-душа, настолько порядочный человек, настолько всеобъемлющий… С ним можно общаться на любую тему", – говорит друг Петра Яценюка Василий Кошман.

"Очень трудно осознать. Вот я, например, еще не осознаю, что его нет", – говорит еще один друг Петра Яценюка Роман Венгренович.

Похоронили Петра Яценюка на Черновицком центральном кладбище. Рядом с товарищем по жизни – Назарием Яремчуком.

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