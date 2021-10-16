В Черновцах расстреляли авто во время движения – двух человек прооперировали

Полицейские Черновцов задержали одного из подозреваемых в стрельбе по автомобилю с людьми – нарушители ранили двух человек

На Буковине неизвестные стреляли в авто с людьми / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как в Киеве открыли огонь по маршрутке, в Украине произошла еще одна стрельба. В Черновцах неизвестные во время движения стреляли в автомобиль. Нарушители ранили водителя и пассажирку.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

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Инцидент произошел еще 14 октября, но известно об этом стало только сейчас. В машине находилось два человека – 49-летний водитель и 63-летняя пассажирка. Они получили ранения рук.

Одного из подозреваемых уже задержали, его поместили в СИЗО.

В приемном отделении больницы скорой помощи "Суспильному" сообщили, что в ночь с 13 на 14 октября оперировали двух людей с огнестрельными ранениями. Их перевели в травматологию.

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Задержанный – 22-летний житель Ивано-Франковска. Ему объявили подозрение по факту покушения на жизнь двух или более людей. Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Каролины Марышевой, пока неизвестно, были ли пострадавшие знакомы со стрелками.

Нелегальное оружие в Украине

После начала войны на Донбассе Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов. До начала конфликта в стране насчитывалось около 3 млн единиц незаконных "огнестрелов".

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В "Украинской ассоциации владельцев оружия" предполагают, что с тех пор этот показатель мог вырасти до 5 млн "стволов" – от пистолетов Макарова и ТТ до автоматов Калашникова различных модификаций.