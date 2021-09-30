В Одесской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы – введена спецоперация

На место происшествия выехало руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназовцы

В Одесской области полицейские принимают меры для задержания мужчины, который устроил на улице села стрельбу из ружья. Коллаж: "Сегодня"

В одном из населенных пунктов Подольского района Одесской области, мужчина устроил стрельбу из ружья прямо на улице. Туда уже выехал спецназ, введена спец операция "Гром".

Об этом сообщили в полиции области.

"Введена полицейская спецоперация "Гром". на месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда выехало руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназовцы",– говорится в сообщении.

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Сейчас его пытаются задержать, по предварительным данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал.

В Запорожье возле кафе произошла стрельба, много раненых

Ранее мы сообщали, что в Запорожье возле кафе произошла стрельба. В результате пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Еще двум врачи оказали помощь на месте происшествия.

"Двое мужчин возле одного из развлекательных заведений во время внезапно возникшего конфликта из пистолетов травматического действия начали стрелять в оппонентов. В результате пять граждан получили травмы, трое из них госпитализированы. Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП.

Сотрудники полиции собрали информацию от свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили, что разыскиваемые передвигаются на автомобиле "Крайслер".

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Ориентирование на его розыск передали всем патрульным нарядам. В районе Северного шоссе злоумышленников остановили и задержали патрульные полицейские. Оба – жители Запорожья, 1992 и 1987 года рождения.

Правоохранители изъяли у задержанных два пистолета марки "Форт". Оружие направили на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.